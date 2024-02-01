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Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere Yozgat’ta toplam 19 kişi işe alınacak.

Yumaklı, sosyal medya hesabından Bakanlığının personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde: "Destek personeli bin 443 kişi, büro personeli bin 88 kişi, ziraat mühendisi 982 kişi, veteriner hekim 652 kişi, şoför 487 kişi, gıda mühendisi 193 kişi, orman muhafaza memuru 162 kişi, koruma ve güvenlik görevlisi 155 kişi, su ürünleri mühendisi 107 kişi, orman mühendisi 81 kişi, laborant 56 kişi, biolog 33 kişi, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18 kişi, harita mühendisi 15 kişi, kimya mühendisi 14 kişi, inşaat mühendisi 6 kişi, bilgisayar mühendisi 6 kişi ve gemi adamı 2 kişi."

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Yozgat’ta alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde: “Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sorgun İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (şoför) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 2 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Akdağmadeni İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Boğazlıyan İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çandır İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çayıralan İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çekerek İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Kadışehri İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Saraykent İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Şefaatli İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yenifakılı İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yerköy İlçe Müdürlüğü Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat İl Şube Müdürlüğü Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim Şefliği Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 99. Bölge Müdürlüğü Yozgat İl Şube Müdürlüğü Sorgun Şefliği Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat İl Şube Müdürlüğü Yozgat Şefliği Destek Personeli (temizlik görevlisi) 1 kişi.”

Adaylar tercihlerini 31 Ocak 2024 – 07 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapabilecektir. ÖSYM'ye ve Tarım ve Orman Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.