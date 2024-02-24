Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan’a gönül veren gençler tarafından Yozgat esnafına siftah parası dağıtıldı.

Siftah parasının Berat Kandili dolayısıyla ve esnafa bereket getirmesi amacıyla dağıtıldığı söylendi.

Siftah parası kapalı bir zarf içerisinde dağıtıldı. Zarfın içerisinde Kazım Arslan’dan bir mesaj vardı. O mesajda Kazım Arslan, “İçinde bulunduğun en zor durumda dahi kaygılarından sıyrılıp geleceğe umutla bakman evvela sana, sonra ailene, sonra da koca bir Yozgat’a fayda sağlayacaktır” dedi.

Daha güzel günler yaşanacağını ve bu güzel günlerde geleceğe birlikte bakmanın herkese iyi geleceğini söyleyerek siftah parası dağıtıldığını aktaran Kazım Arslan’a gönül veren Yeniden Refahlı gençlerin bu hareketi ise esnaf tarafından takdir topladı.

“ÇOK MİNNETTARIZ”

Kapısının önünde bir zarf içinde siftah parası ve mesaj gören bir esnaf sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı: “Sabah iş yerime geldiğimde Tol çarşı esnafı olarak karşılaştığımız tablo. Bu ince güzel düşünceniz için Tol çarşı esnafı olarak size çok minnettarız. Sabah siftah'ı. Güzel ve yerinde bir düşünce Allah razı olsun Kazım Arslan esnaf arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.”

Bir başka esnaf Salih Çelik ise, “Bugünkü sabah siftahımız Kazım Arslan’dan Allah bereket versin teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT İÇİN ÇOK DEĞERLİSİN”

Berat kandilinin mübarek olmasını dileyen Arslan, “Değerli esnaf kardeşim, bizlere nimetlerin her türlüsünü nasip eyleyen ve bizleri refaha erdiren gönüllerimizin süruru rabbimize hamd eder bizleri darlıktan ve bereketsizlikten muhafaza eylemesini niyaz ederim. Berat kandilimiz mübarek olsun! Kanaat etmeyi bilen, haramdan yüz çeviren, eli uz, gönlü geniş, muhabbeti hoş değerli esnaf kardeşim, içinde bulunduğun en zor durumda dahi kaygılarından sıyrılıp geleceğe umutla bakman evvela sana, sonra ailene, sonra da koca bir Yozgat’a fayda sağlayacaktır. Sen Yozgat için çok değerlisin” dedi.

“TİCARETİN ŞEN, BEREKETİN DAİM OLSUN”

Arslan mesajının devamında ise, “Ben, seninle aynı yöne bakıyor, acında seninle üzülüyor, sevincinde ise seninle mutlu oluyorum. Yaşanacak daha güzel günlerde geleceğe birlikte bakmak hepimize iyi gelecek. Bugünün ilk siftahı benden olsun istedim kardeşim. Siftahı hayır duası ile alınan para berekettir unutma! Ticaretin şen, bereketin daim olsun. Hayırlı günler, helal kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.