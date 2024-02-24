31 Mart yerel seçimleri hızla yaklaşırken, sandık görevlilerinin alacakları ücretler netleşmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde, Yozgat dahil 81 ilde sandık görevlisi olarak görev alacak olan öğretmenler de dâhil olmak üzere ücretler belirlendi.

GÜNCEL ÜCRET TABLOSU

YSK'nın açıklamasına göre, 2024 yılında sandık görevlisi olarak atanacak kişilere ödenecek ücretler aşağıdaki gibidir:

Sandık başkanı: 2 bin 947 lira

Sandık memuru: 2 bin 88 lira

Bina sorumlusu: 2 bin 936 lira

Parti temsilcileri: 1 bin 44 lira

YSK'nın duyurusuna göre, sandık görevlisi olmak isteyenler için başvuru takvimi ilerleyen günlerde duyurulacak ve başvuruların ardından kayıt süreci başlayacaktır. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir.