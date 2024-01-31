Yozgat’ın tanınmış esnaflarından Mustafa Çamlıbel'in annesi Emine Çamlıbel dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Yozgat merkez Köseyusuflu köyünden gelme, belediyeden emekli merhum Ömer Çamlıbel'in eşi, tanınmış esnaflarından Mustafa Çamlıbel'in annesi Emine Çamlıbel hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Caminde kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Köseyusuflu köyündeki aile kabristanına defnedildi.
İleri Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Çamlıbel ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Kaynak: Yasin Nazım Kayhan