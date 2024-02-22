Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Uyuşturucuya Geçit Vermiyor4

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda N.Ç, M.P, E.Ş. ve M.M.P'yi gözaltına aldı.

Emniyet Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Adreslerde yapılan aramada 62,87 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve 2,99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Uyuşturucuya Geçit Vermiyor1

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, M.P. ve M.M.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA