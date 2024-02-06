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Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Kırmızı-Siyahlılar 42-40 kaybetti.

Müsabakaya ev sahibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı iyi başladı. Müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünde etkili olan ev sahibi karşısında toparlanan ve oyuna ağırlığı koyan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Hem savunmada, hem hücumda rakibine şans tanımayan kırmızı siyahlı ekip ilk yarıyı 20-23 önde tamamladı.

Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün sahadaki en iyi oyuncularından olan Nurşen Aydın ve Semanur Buse Baran’a peş peşe kırmızı kart gösteren müsabaka hakemi temsilcimizin gardını düşürdü. Rakibine oyun hakimiyetini hakemin de etkisi ile kaptıran kırmızı siyahlı ekip sahadan iki sayı farkla 42-40 mağlup ayrıldı.

Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Galip Uzun, Abdurrahman Sefa Doğan hakem ikilisi yönetti. Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Yeşim Alp hem takımının, hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Aylin Öngün 10, Nurcan Ortaç 7, Yaren Karakuş, Lizge Şık 4, Sukeyna Mafrak 3, İlayda Gül 2 ve Meriç Kaya ise 1 gol attı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde Atiye Gülseven attığı 10 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga 6, Nurşen Aydın, Semanur Buse Baran 5, Rümeysa Atik 4, Hilal Doğan ve Diyar Şeyirt ise 2 gol attı. Ev sahibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Sükeyna Mafyak, Aylin Özgün, Rozerin Demir birer kez, Nurcan Ortanç, Lizge Şık iki kez iki dakika cezası alırken, Sükeyna Mafyak ve Rozerin Demir sarı kart gördü. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde ise Atiye Gülseven bir kez, Sudenaz Kıyga, Ela Hüzmeli, Rümeysa Atik iki kez, Nurşen Aydın ve Semanur Buse Baran ise üç kez iki dakika cezası aldı. Nurşen Aydın sarı kart ve kırmızı kart, Semanur Buse Baran ise kırmızı kart gördü.