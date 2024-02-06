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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depreminde hayatına kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Gençler Camide Buluşuyor’ projesi kapsamında Çapanoğlu Büyük Cami’nde sabah namazında bir araya gelindi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sabah namazı programında İl Müftülüğü tarafından okunan hatimler müftü yardımcı tarafından dualandı.

Namaz sonrası Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve müftü yardımcısı katılımıyla gençler ile kahvaltı programında bir araya gelindi.

Kahvaltıda her alanda yetişkin insana, hakkı hakkaniyeti koruyan insan faktörünün önemine vurgu yapıldı.

Depremden alınması gereken dersler olduğuna değinen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlerimiz ile sabah namazında bir araya geldik. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremin ardından bir yıl geçti. 11 ili etkileyen depremde hayatına kaybeden vatandaşlarımız için İl Müftülüğü tarafından okunan hatimler müftü yardımcımız tarafından bağışlandı. Program sonrasında gençlerimiz ile birlikte kahvaltı programı gerçekleştirdik kahvaltı programında sağlam binalar, depreme dayanıklı binalar yapımının ne kadar önemli olduğuna değindik. Ayrıca, tedbiri yeteri kadar aldıktan sonra takdir Allah’ın olduğuna ve deprem ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini gençlerimize anlattık. Gençlere aynı zamanda Miraç Kandili olması sebebiyle Miraç ruhun, ahlakın olgunlaşması Rabbin huzuruna çıkabilmesi olduğunu anlattık. Hepimiz için geçerlidir. Namaz bunun bir örneğidir. Gençlerin sabah namazında buluşması gençlere olan güvendir. Katılım sağlayan, Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yozgat Necip Fazıl Yurdu öğrencilerine, gençlere, GSB ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.