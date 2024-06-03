Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında düzenlenecek olan sergiye vatandaşları davet etti.

İl Müdürü Altınkaynak, 5 Haziran saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek sergide kursiyerlerin yaptıkları eserlerin sergileneceğini söyledi.

Altınkaynak programla alakalı yaptığı açıklamada, “Haziran ayının ilk haftası (1-7) kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen bir etkinlik ve farkındalık haftasıdır. Bu hafta, Türkiye'de öğrenmeye ve eğitime önem verilmesini teşvik etmek, toplumda öğrenme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Türkiye'de 2009 yılında başlatılan bir girişimle kutlanmaya başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu girişim, Türkiye'deki bireylerin sürekli öğrenme ve kendini geliştirme konusunda farkındalığını artırmayı hedeflemektedir” dedi.

Altınkaynak, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın tarihsel gelişimi Türkiye'deki eğitim politikaları ve değişen toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenmiştir. Türkiye, son yıllarda eğitimde yapısal reformlar gerçekleştirerek öğrenmeyi yaşam boyu süren bir süreç olarak benimsemektedir. Bu bağlamda, 2009 yılında Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın düzenlenmesiyle öğrenme fırsatlarına ve eğitime erişimin önemi vurgulanmıştır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamındaki sergimize Yozgatlı halkımızı davet ediyorum. Program sergi açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, açılış konuşması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, Yozgat Halk Eğitim bünyesinde açılan stantların gezilmesi, halk oyunları gösteri ile sona erecek” ifadelerini kullandı.