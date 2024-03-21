Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara 30 bin adet çam ağacı fidanı dağıtımı yapıldı. Fidan almak isteyen vatandaşlar kısa süreli de olsa izdihama neden oldular.

Fidan dağıtımında bir konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat halkının ağaçlandırmaya katılımını sağlamak ağaç kıymetini halka benimsetmek için 30 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Yozgat’ta ağaçlandırma ve ormancılık konusunda çok çalışmak gerekiyor” dedi.

Vali Özkan, “Orman teşkilatımızın organizasyonunda ilimiz genelinde 30 bin fidanı vatandaşlara dağıtımını yaptık. Baharın bereketini katkımız olsun diye. Ben bu vesileyle Orman Genel Müdürlüğümüzü, Orman Teşkilatımızı katkı sunan arkadaşlarımızı kutluyorum. Şimdiden inşallah bol ve bereketli bir bahar olsun” diye konuştu.