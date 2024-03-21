Çalıştayda endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan Bozok üniversitesinde son dört yıl içerisinde saha, sera ve laboratuvar ortamında tamamlanan, yürütülen ve hedeflenen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

İnteraktif olarak gerçekleşen çalıştayda endüstriyel kenevirin verimliliğini artırma ve ekonomiye kazandırılma odaklı görüş ve fikirler masaya yatırıldı.

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan çalıştaya Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü ve temsilcileri, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevirin geçmişten günümüze dünyanın kadim bitkileri arasında yer aldığını ve sağlıktan inşaata, tekstilden otomotiv sektörüne geniş yelpazeye kadar birçok kullanım alanına sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla "endüstriyel kenevir" alanında İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 7 araştırma grubu ile yüzün üzerinde akademisyenle bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasında kenevir tarımı adına yürütülen adaptasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Prof. Dr. Yılmaz, yerli ve yabancı kenevir genotiplerinin Yozgat ekolojik koşullarında verim ve kalitesi başta olmak üzere ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere THC oranı düşük CBD oranı yüksek genotip belirleme çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, endüstriyel kenevir özelinde ihtisas üniversite olmanın sorumluluğu yerine getirme adına çalıştıklarını belirterek sanayi ve sağlık sektörü açısından endüstriyel kenevirin kilit bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, her zerresi ekonomiye kazandırılabilen mucizevi bitki kenevirde özellikle ziraatçılara çok iş düştüğünün altını çizdi.

Belli yasal kısıtlamalara rağmen akademik anlamda çalışmaların yürütüleceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yaşar, engelleri düşünmeden verimliliği artırarak eninde sonunda pozisyon alacaklarının altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, konuşmasında bölgesel kalkınmayı destekleyecek endüstriyel kenevirin verimliliğini optimal anlamda artırma ve üretimden ürüne dönüşmesine kadar tüm paydaşlara farkındalık kazandırılması noktasında çalıştayın önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yer alan Tarım, Gıda ve Yem Araştırmaları, Tıp-İlaç ve Sağlık Araştırmaları Grubu, Tekstil, Selüloz, Kompozit ve Biyomalzeme Araştırmaları, Elektronik, Makine ve Enerji Araştırmaları Grubu, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Araştırmaları, Temel Bilimler Araştırmaları Grubu ve Sosyal Bilimler, Mevzuat ve Pazarlama Araştırmaları grupları tamamlanan, yürütülen ve hedeflenen proje ve çalışmalarını anlattı.