Sarıyaprak köyünden Zühtü İbiş, New York’ta İkiz Kulelerin 103. katında çalıştığı sırada hayatını kaybetti.

Hayali Sonu Oldu

İbiş Ailesi’nin ABD’ye göçü 1984 yılında baba İbiş’in Amerika’ya gitmesiyle başladı. Ardından 1993’te ağabeyi, 1995’te Zühtü ve kız kardeşi, 1996’da ise annesi ve yengesi Amerika’ya yerleşti. Aile böylece bir araya geldi.

Zühtü İbiş liseyi bitirdikten sonra ABD’ye giderek üniversite eğitimini tamamladı ve bilgisayar mühendisi oldu. Çocukluk hayallerinden biri de Dünya Ticaret Merkezi’nde çalışmaktı. Bu isteğini de gerçekleştirdi fakat bu hayali aynı zamanda sonu oldu.

Son Kez Karısıyla Konuştu

11 Eylül sabahı ilk saldırının ardından eşini arayan İbiş, “İtfaiye geldi, binayı boşaltıyorlar. Şimdi çıkmam lazım, birazdan görüşürüz” dedi. Bu konuşma, kendisiyle kurulan son temas oldu.

Kısa süre sonra uçakların çarptığı bina çöktü ve İbiş, binlerce kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Memleketine Getirildi

İbiş’in bedenine ait parçalar bulunarak cenazesi, Yozgat’ın Sarıyaprak köyünde toprağa verildi. Ailesi, yıllar sonra mezarını yeniden düzenleyerek anısını yaşatmaya devam ediyor.

Kısa Bir Ömür Uzun Bir Yolculuk

Henüz 26 yaşındayken hayallerine ulaşan Zühtü İbiş, 11 Eylül saldırısında yaşamını yitiren tek Türk olarak kayıtlara geçti. Sarıyaprak köyünde bulunan mezarı, Yozgat’ın en acı hikâyelerinden birini simgelemeye devam ediyor.

Adı New York Anıt Mezarda Yaşatılıyor

Uçakların Çarptığı 2 kuleyi de yıkan Amerika Birleşik Devletleri birini geri inşa ederken diğer kulenin yerini bir anıt mezara dönüştürdü. Bu anıt mezarda o saldırılarda ölen kişilerin adı yazılırken Yozgatlı Zühtü İbişin adı da bu anıt mezara kazındı.