Yozgatlı çiftçileri de ilgilendiren destek ödemeleri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 2 milyar 419 milyon 929 bin lira,

Hayvan Hastalıkları Tazminat desteği kapsamında 40 milyon 826 bin 110 lira,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 26 milyon 938 bin 110 lira,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 3 milyon 771 bin 131 lira,

Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 1 milyon 302 bin 649 lira.

Toplamda 5 kalemde 2.492.767.000 lira ödeme çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.