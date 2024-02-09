Kaymakam Recep Aydın tarafından kurum personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ve başarı belgesi verildi. Kaymakam Aydın adına belgeler Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Sevda Şahin tarafından personele takdim edildi.

Kuruluş Müdür Yardımcısı Aile Sosyal Destek Uzmanı Emrah Erdoğan, kuruluş nezdindeki çalışan personeller ile işbirliği ve eşgüdüm içerisindeki çalışmaları, gerekse görev aldığı birimde göstermiş olduğu üstün çaba ve gayretleri neticesinde başarı belgesi verildi.

Aile Sosyal Destek Uzmanı Mustafa Cem Birol, Aile Eğitim Programı çerçevesinde 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu 96 seminer ile Yozgat’ta en çok seminer düzenleyen eğitimci olması, hizmet bölgesinde gerçekleştirmiş olduğu etkinlik ve farkındalık çalışmalarında göstermiş olduğu üstün çaba ve gayreti nedeniyle başarı ödülü verildi.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü destek personeli olarak görev yapmakta olan Ahmet Ayan, Müdürlük tarafından sunulan hizmetlerdeki desteğinden dolayı, azmi ve fedakarlığından dolayı, işyerindeki disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ile taltifi uygun görüldü.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Kaymakamımız Sayın Recep Aydın'a teşekkürlerimizi arz ediyor, çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.