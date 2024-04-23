Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Yozgatlıların da yararlanacağı Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) ekspres seferleri 4 Mayıs'tan itibaren başlıyor.

Bu yeni hizmet, vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilmiş olup, modern setlerle donatılmış ve 483 yolcu kapasitesine sahip olan trenlerle gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu, demiryolu yatırımlarının ülkenin ulaşım altyapısını çağdaş seviyelere taşıdığını belirtti. Ankara-Sivas YHT hattının geçtiğimiz yıl hizmete girmesiyle, Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşürüldüğünü ve seyahat süresinin 12 saatten 2 saate indirildiğini hatırlattı.

Uraloğlu, bu hattın bir yıl içinde 971 bin kişi tarafından kullanıldığını ve hızlı tren ağının Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etti.

İstanbul-Sivas aktarmasız YHT ekspres seferleri, 4 Mayıs'ta Sivas'tan saat 13.00'te ve İstanbul'dan saat 08.40'ta hareket edecek. İstanbul ile Sivas arası sefer süresi 7 saat 18 dakika, Sivas ile İstanbul arası ise 7 saat 8 dakika olarak planlandı.

Ekspres trenler, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik istasyonlarında duracak. Bakan Uraloğlu, işletme planında taleplere göre değişiklikler yapılacağını da vurguladı.