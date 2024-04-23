İhbarlar gelmeye başladı ve sadece IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla sınırlı kalmadı. IBAN hesaplarını başkalarına kiralayanlar ve yakınlarına kullandıranlar da ihbar edildi.

Maliye'nin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ilk adımı, IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda çalışmaların başlatıldığını açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre, Maliye'nin IBAN denetimleri başlamasıyla birlikte, IBAN üzerinden tahsilat yapan işletmeler ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak YMM Abdullah Tolu, Maliye'nin IBAN denetimlerinin önemine vurgu yaparak, banka hesaplarının zaman zaman Maliye tarafından denetlendiğini belirtti.

Tolu'nun verdiği bilgilere göre:

IBAN'la tahsilat en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik merkezleri gibi sektörlerde kullanılıyor.

İşletmeler, kredi kartı komisyonu ödememek veya vergi kaçırmak için IBAN ile tahsilat yolunu tercih ediyorlar.

Ancak, bankaların işlemleri Maliye ile paylaşması nedeniyle bu kaçış mümkün değil.

Maliye, IBAN üzerinden tahsilat yapanları tek tek çağırıp izah isteyecek ve belgelerini inceleyecek.

Vergi mükellefi olmayanlar da IBAN üzerinden tahsilat yapıyorsa, onlar da sorumlu tutulacak.

IBAN ile tahsilat yapanlara fatura veya benzeri belge düzenlemedikleri takdirde vergi cezaları uygulanacak.

IBAN kiralayanlar da cezalandırılacak ve MASAK mevzuatına aykırı davrananlar savcılığa sevk edilecek.

Maliye'nin bu adımlarıyla, IBAN hesapları üzerinden yapılan işlemlerin denetimi ve kayıt altına alınması hedefleniyor.