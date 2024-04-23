Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamlar, emekliler ve memurlar için ayrı ayrı açıklandı. Bu zam düzenlemeleri, emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak. Merkez Bankası, ekonomistlerle yaptığı son ankette 6 aylık enflasyon beklentilerini paylaştı. Temmuz zammının ardından en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi geçecek.

Emekli ve memur zamları yolda. Ocak döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükselirken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde, emekli ve memur zamlarıyla tüm maaşlar yeniden revize edilecek.

Temmuz zammını belirleyecek olan faktör, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının toplamı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz Çarşamba günü duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı netlik kazanacak.

Temmuz ayında üç farklı düzenleme gerçekleştirilecek:

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı,

Memur maaş zammı,

Memur emeklisi maaşı zammı.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yılda iki kez, Ocak ve Temmuz dönemlerinde belirleniyor. Bu zamlar, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor ve son zamanlarda refah payı da ekleniyor. Memur ve memur emeklileri de yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önceki toplu sözleşme zammının üzerine memur enflasyon farkı ekleniyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanmıştı, Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.

Refah payı ve en düşük emekli maaşı için Meclis tarafından düzenleme yapılması gerekiyor. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 olarak belirlendi. Bu beklentilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükseleceği tahmin ediliyor. Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 25,47 olacak. Bu oranlar dikkate alınarak Temmuz zammı tablosu oluşturuldu. Temmuz zammı sonrasında en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Ortalama memur maaşı ise yaklaşık 45 bin TL olacak.