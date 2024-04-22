Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Sorgun Ağacın Köyü Ahmet Efendi Mesire alanında düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra İl ve ilçe protokolü katıldı.

Çocuklar için yapılan piknik sonrası Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, katılımlarından dolayı Vali Mehmet Ali Özkan’a ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

Program çocukların okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.