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Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 oranlarında artırılırken; 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin lira baş olarak belirlendi. Damızlık Düve Yetiştirme Merkezleri ve hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımlarında ise yüzde 50 düve alım hibe desteği uygulanacak.

Resmi Gazetede 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının Uygulama Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış oranı uygulanacak.

Yine tebliğ ile 2023 yılı hayvancılık destekleri kapsamında 2022 yılında 12 bin lira olan Sürü Yöneticisi (çoban) Desteği, 2023 yılında yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkarıldı. Koç ve Teke Alım Desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023 yılında 2 bin lira baş olarak uygulanacak.

Buzağı Desteği, 2022 yılında kriterleri sağlaması durumunda 900 lira başa kadar verilirken 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 lira başa çıkartıldı. Bu destek 2023 yılında doğan her buzağıya verilecek. Düve Alım Desteği ise hastalıktan ari işletmeler için de yüzde 50 hibe oranında uygulanmaya başlayacak. Anaç Koyun Keçi Desteği, 2022 yılında 50 lira baş iken 2023 yılında yüzde 100 artışla 100 lira başa yükseltildi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN REFAHININ YÜKSELTİLMESİ TEMEL STRATEJİMİZDİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıktan elde edilen gelirlerin artırılması ve hem üreticilerin refahının hem de hayvan refahının yükseltilmesinin temel stratejileri olduğunu belirtti.

Bu kapsamda birim hayvandan daha fazla verim ile kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerinin altını çizen Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara da pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı.

Resmi Gazetede yayımlanan yayımlanan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 21 kalemde verilen hayvancılık desteklerini yüzde 100, bazı kalemlerde de yüzde 150 artış sağladıklarını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: “Sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılması, verimlilik ve kalitenin artırılması, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleniyor.

Yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmesi için tebliğdeki şartlara uymaları büyük önem arz etmektedir. Desteklerimizin hayırlı olmasını ve yetiştiricilerimize bereket getirmesini diliyorum."