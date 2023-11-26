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Öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Bakan Tekin, "2023 yılı için atama bahar aylarında gerçekleştirildi. Eylül başı itibarıyla 45 bin yeni öğretmen mesleğe adım attı. Ayrıca, 4 bin civarında öğretmen de EKPSS sınavı üzerinden atanarak göreve başladı. Dolayısıyla, toplamda yaklaşık 50 bin yeni öğretmen göreve başlamış oldu" dedi.

Bakan Tekin, atama süreciyle ilgili olarak şunları ifade etti: "2024 bütçesi TBMM tarafından onaylandıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bize tahsis edilecek öğretmen sayısını belirleyeceğiz. Ardından, Bakanlık olarak hangi branşa ve ne kadar öğretmen alınacağına dair planlamayı yapacağız. Bu süreçte, öğretmenlerimizin herhangi bir branşa öncelik tanımadan adil ve hukuka uygun bir dağılım içinde yer alacağını belirtmek isterim."

Bakan Tekin, öğretmen atama sayısının Aralık ayında netleşmesinin beklendiğini ve ardından branş dağılımı ile birlikte atama takviminin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Öğretmenlerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan, atamaların ihtiyaçlar doğrultusunda adil bir şekilde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.