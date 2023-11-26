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Çankırı’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Toplumsal farkındalığın arttırılması için düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Turuncu balonlar ile etkinliğe katılan motosiklet sürücülerinin korteji ile başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki dövizlerle kadına şiddete dikkat çekti. İl merkezindeki bir AVM’de de bilgilendirme amacı ile kurumlar tarafından stantlar açıldı.

"Bir kadınımızın sesi olamadığımız için çok üzgünüz"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç ,Çankırı’da dün gece yaşanan cinayet için büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Ben, aslında bugün çok güzel bir konuşma metni hazırlamıştım, fakat sabah çok büyük bir üzüntüyle uyandım. İnanın bana, hazırladığım metni şimdi okumak istemiyorum. Biz bir kadınımızın sesi olamadığımız için çok üzgünüz. Keşke bize ulaşıp derdini anlatsaydı” dedi.