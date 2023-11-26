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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Sancaktepe Mahallesi'nde bir binada gerçekleşen tadilat nedeniyle çıkan anlaşmazlık, talihsiz bir olaya dönüştü. R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasındaki tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü, sonucunda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Binanın içindeki olayın sebebi tadilat sesi oldu. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.C.Ö, E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra hızla motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisi ise devam etmektedir.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi R.C.Ö'nün yakalanması için çalışmalara başladı.