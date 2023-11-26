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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, havalimanında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Elitaş, havalimanının yapılmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Hızlı tren konusunda da açıklamalarda bulunan Elitaş, Yerköy'den Kayseri'ye doğru 3 noktada çalışmaların devam ettiğini ve hızlı trenin 2026 yılının sonuna doğru hizmete başlamasının planlandığını dile getirdi.

Elitaş, hızlı tren istasyonunun, mevcut tren istasyonuna getirileceğini ifade etti.

Elitaş'a, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.