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Pazarlarda kilogram fiyatı 150-200 TL arasında değişen bu özel mantar, market raflarında ise 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Pazarda 35 gramı 70 TL'den satışa sunulan kurutulmuş ve paketlenmiş Kanlıca Mantarı, özellikle Samsun, Sivas, Ordu gibi illerde de yoğun bir şekilde yetişiyor. Ancak, marketlerdeki kilogram fiyatının 2 bin TL'ye kadar çıkması, tüketicileri şaşırtıyor.

Kurutulmuş ve paketlenmiş şekilde satışa sunulan Kanlıca Mantarı, kilogram hesabı yapıldığında yaklaşık 2 bin TL'ye denk geliyor. Ancak, bu özel mantarın işlem sonrasında 1 kg ağırlığının yaklaşık 100 grama düştüğü belirtiliyor. Ayrıca, bu işlemlerle birlikte raf ömrünün uzatıldığı ve besin değerinin korunarak tüketiciye sunulduğu ifade ediliyor.

KANLICA MANTARININ FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI

Kanlıca Mantarı, Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türlerinden biri olmanın yanı sıra, içerdiği protein, demir, sodyum, C, B1, B2 vitamin, potasyum ve fosfor sayesinde oldukça faydalıdır.

Gastronomi sektöründe sıkça tercih edilen bu mantarı, soteler, fırın yemekleri ve turşu gibi birçok yemek tarifinde kullanmak mümkün. Özellikle besin değeri yüksek olduğu için sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin ilgisini çeken Kanlıca Mantarı, sofralarda lezzetli bir alternatif sunuyor.