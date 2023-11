Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Ahmet Koçak, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile seçim değerlendirmelerinde bulundu.

Aydıncık’ta üç dönem belediye başkanlığı yaptığını belirten Koçak, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir şehir vizyonuyla yürümeyi, yaşam kalitesini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Koçak, “Şehir yönetimine teknoloji entegrasyonu ile daha hızlı ve etkili çözümler sunacak, iletişimi her zaman zirvede tutacağım. Çevre dostu politikalarımızla yeşil alanlarımızı koruyacak, doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanacağız” diye konuştu.

Koçak ziyarette yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk projelerine özel bir önem vererek, her yaştan ve her kesimden bireylerin seslerini duyacağız. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarına yapacağımız yatırımlarla, çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacağız. Kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücüne katılımlarını teşvik eden projelerle, ekonomik kalkınmayı tüm toplumla birlikte gerçekleştireceğiz. Yozgat ve tüm ilçelerimizin tarihi ve kültürel mirasını koruyup, bu mirası modern şehircilik anlayışıyla harmanlayarak, hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerimizin huzur bulacağı bir Yozgat hedefliyoruz. Yozgat merkezi, ilçeleri ve uzakta yaşayan tüm hemşehrilerimizin, Yozgat için atan her kalbin fikirleri bizim için değerlidir” ifadelerini kullandı.