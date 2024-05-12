Muğla, konut fiyatlarındaki durulmadan yararlanmak isteyen gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki açıklamaları, sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğini işaret ederek yatırımcıların dikkatini gayrimenkul piyasasına çevirdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, konut kredisi faiz oranları aylardır yüksek seyrederken, konut satış hacmi 100 bin adede yakın seviyelerde korunuyor. Ancak özellikle kredili konut satışlarının ciddi anlamda gerilediği ve konut fiyatlarında reel anlamda gerileme trendinin devam ettiği gözlemleniyor.

Bugün bankalar tarafından sunulan en düşük faizli konut kredisi oranı %3,05 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu oranla dahi 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaş, 120 ay vadede 3 milyon 781 bin TL geri ödeme yapmak durumunda kalıyor. Aylık taksit miktarı ise 31 bin 352 TL olarak gerçekleşiyor. Bu durum, özellikle ülke genelinde ortalama ücret seviyesi göz önüne alındığında, birçok hanenin ödeme gücünü aşan bir yük oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, söz konusu ayda Türkiye genelinde 105 bin 394 adet konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1'lik bir düşüşü temsil ediyor. İstanbul, toplam konut satışlarının %18,10'unu oluşturarak 19 bin 40 adetlik satış ile öne çıkıyor. İlk çeyrekte ise konut satışlarında %1,3'lük bir gerileme yaşanarak 279 bin 604 konut satıldı.

Kredili (ipotekli) satışlarda da benzer bir trend görülüyor. Mart ayında sadece 12 bin 880 adet konut krediyle alındı ve toplam satışların %12,20'sini oluşturdu.

Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Şubat 2024'te konut fiyatları aylık bazda %2,20, yıllık bazda ise %58,30 artış gösterdi. Aylık artışlar son dört aydır enflasyonun altında seyrederken, yıllık artış oranı ilk defa yıllık TÜFE'nin altında gerçekleşti. Bu durum, konut fiyatlarında reel anlamda değer kayıplarının başladığına işaret etmektedir.

TCMB verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 31 bin 365 TL olarak belirlenirken, ortalama bir konutun fiyatı ise 3 milyon 763 bin TL olarak hesaplanıyor.

Bu dönemde, altın veya dövizini bozanların ve Kira Kazanç Maliyeti'nden (KKM) çıkanların, fiyatlarda durulma yaşandığı bir dönemde peşin para ile konut alımlarına yönelmekte olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle yatırım amaçlı konut alımlarında, "kira geri dönüş süresi" en önemli kriter olarak öne çıkmaktadır. Türkiye genelinde bu süreler 13 ila 15 yıl arasında değişirken, bazı illerde bu süreler 19 ila 23 yıl arasında değişmektedir. Bu illerde konut yatırımının yıllık kira getirisi düşük seyretmekte ve dolayısıyla geri dönüş süresi oldukça uzamaktadır.

Yozgat kira getirisi en yüksek 10 il arasında yer almıştı.