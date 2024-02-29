Hem çiğ hem de pişmiş yiyecekler, bekledikçe besin değerini kaybeder. İkinci kez ısıtılan yemekler, besin değerlerinde kayıplara yol açabilir ve sindirim sorunlarına veya gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Pişirilen ve porsiyonca fazla yapılan yiyeceklerin iki saatten fazla oda sıcaklığında bekletilmesi, bakteri üremesine ve çeşitli gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bu nedenle, öğünlerinizi tüketebileceğiniz porsiyon kadar pişirmeli ve tekrar ısıtılması riskli olan besinleri tekrar ısıtmamalısınız.

Hangi gıdalar tekrar ısıtıldığında tehlikeli hale gelir? Ve bu durumun nedenleri nelerdir? İşte detaylar:

ISPANAK

Mevsiminde tüketilmesi önerilen ıspanak, sirkeli suyla iyice yıkanmalı ve tüketebileceğiniz miktar kadar pişirilmelidir. Pişirilen ıspanağın tekrar ısıtılması sakıncalıdır çünkü içerdiği nitrat maddesi, tekrar ısındığında nitrite ve nitrozaminlere dönüşebilir, bu da ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

YUMURTA

Yumurta ve içerdikleri yemeklerin tekrar ısıtılması, yumurtanın protein yapısını bozabilir ve içerisindeki su miktarını azaltabilir, bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir.

PATATES

Pişirilen patatesin oda sıcaklığında bekletilmesi, toksin üretimine neden olabilir ve Clostridium botulinum oluşumuna yol açarak Botulzim zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, pişirilen patates hemen buzdolabında saklanmalı ve tekrar ısıtılmak yerine soğuk olarak tüketilmelidir.

MANTAR

Tüketilecek miktar kadar pişirilen mantarın tekrar ısıtılması sindirim problemlerine, karın ağrısına ve şişkinliğe neden olabilir.

TAVUK

Protein kaynağı olan tavuk ve yumurtanın tekrar ısıtılması sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu nedenle, taze olarak pişirilip tüketilmesi önerilir.

PANCAR

İçerdiği nitrat maddesi, tekrar ısıtıldığında pancarın kanserojen etki yaratmasına neden olabilir. Bu nedenle, pancarın tekrar ısıtılması önerilmez.

PİRİNÇ

Pişirilen pirinç, hava geçirmeyen kaplarda saklanmalı ve bir saat içinde buzdolabına konmalıdır. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen pirinç, bakteri üremesine ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir, bu nedenle tekrar ısıtılması sakıncalıdır.