Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi okul idarecileri ve öğrenciler tarafından kermes düzenlendi.

Ramazan ayı öncesi düzenlenen kermesin geliri ile ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolisi hazırlanacak.

Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese katılım sağlayan Kaymakam İhsan Emre Aydın, kermesten ürün alarak öğrencilerin yapmış olduğu yardım kampanyasına destek oldu.

Yapmış oldukları etkinlik ile farkındalık oluşturduklarını belirten Kaymakam Aydın, Ramazan ayı öncesinde düzenlenen kermes ile elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi hazırlanmasını planlayan öğrenci, öğretmen, veli ve idarecileri tebrik etti.