Otomobil fiyatlarında yaşanan dengelenme, birçok tüketicinin yüzünü güldürse de, mevcut fiyatlar hala birçok bireyin bütçesini sıkıştırabiliyor. Bu nedenle, bazı kişiler ikinci el araçlara yönelirken, diğerleri uygun fiyatlı sıfır araçları araştırıyorlar. Sıfır araç almak isteyen birçok kişi, tercihlerini Hyundai ve Renault gibi güvenilir markalardan yana kullanıyor.

İşte 2024 model Hyundai ve Renault fiyatları:

2024 model Renault Clio'nun fiyatı şubat ayında 870.000 TL'den başlıyor. Bu fiyat, 1.0 SCe 65 bg motor ve manuel şanzımanlı versiyon için geçerli olup, en üst seviyedeki 145 beygirlik hibrit versiyonda 1.384.000 TL'ye kadar çıkıyor. Halen 2024 modeline geçiş yapılmamış olan Taliant'ın fiyatları ise 900.000 TL'den başlıyor.

2024 model Renault Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu, şubat ayında 1.088.000 TL'den başlıyor. EDC şanzımanla birlikte bir üst basamaktaki versiyonun fiyatı ise 1.190.000 TL'ye yükseliyor. En üst seviyedeki Megane Sedan ise 1.575.000 TL'den satışa sunuluyor.

Yeni Hyundai i10 fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 780.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump AMT 830.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style AMT 850.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 910.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY Kampanya

1.2 MPI 84 PS Jump Manuel 915.000 TL 865.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik 985.000 TL 935.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Otomatik 1.040.000 TL 990.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik 1.120.000 TL 1.070.000 TL

1.0 T 100 PS Jump DCT 1.040.000 TL 990.000 TL

1.0 T 100 PS Style DCT 1.090.000 TL 1.040.000 TL

1.0 T 100 PS Elite DCT 1.175.000 TL 1.125.000 TL

Hyundai i20 N fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

1.6 T-GDI 204 PS Manuel 1.455.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY Kampanya

1.6 MPi Prime CVT 1.450.000 TL 1.390.000 TL

1.6 MPi Elite CVT 1.675.000 TL 1.675.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 995.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik 1.030.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Otomatik 1.085.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik 1.190.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 1.155.000 TL

Yeni Hyundai Kona fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY Kampanya

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL 1.735.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.765.000 TL 1.765.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.920.000 TL 1.797.726 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.890.000 TL 1.781.576 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY Kampanya

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.660.000 TL 1.660.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.770.000 TL 1.750.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 2.200.000 TL 2.180.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.700.000 TL 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.920.000 TL 1.910.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.135.000 TL 2.040.000 TL

Hyundai Santa Fe fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive 2.960.000 TL

Hyundai Ioniq 5 fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

125 kW 4x2 Progressive 1.915.000 TL

239 kW 4x4 Progressive 2.990.000 TL

Hyundai Ioniq 6 fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

111 kW 4x3 Advance 1.660.000 TL

111 kW 4x2 Progressive 1.860.000 TL

239 kW 4x4 Progressive 2.980.000 TL

Renault Clio fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

equilibre 1.0 SCe 65 hp 870.000 TL

equilibre 1.0 TCe 90 hp 900.000 TL

equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 945.000 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 991.000 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.017.000 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.135.000 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.384.000 TL

Renault Taliant fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

Joy 1.0 Sce 65 bg 900.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 989.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.080.900 TL

Renault ZOE fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

Intense R135 1.352.000 TL

Megane E-Tech %100 Elektrikli fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

Techno EV60 220 hp 1.685.000 TL

Iconic EV60 220 hp 1.825.000 TL

Renault Captur fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2023MY

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.415.900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.472.000 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.615.900 TL

Renault Megane Sedan fiyat listesi (Şubat 2024) Versiyon 2024MY

Joy 1.3 TCe 140 bg 1.088.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.190.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.215.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.302.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.490.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.385.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.575.000 TL