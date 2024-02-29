Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Bozok evi rektörlük makamındaki ziyarette Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, her iki üniversite arasındaki iş birliği alanları ve olanakları ile ortak yürütülebilecek muhtemel projelere ilişkin fikir  alışverişinde bulundu.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yaşar, Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a  teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda mevkidaşlar, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi