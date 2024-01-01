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Star ekranlarında özel bir Yılbaşı programı olarak yayınlanan İbo Show, konukları arasında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Serdar Ortaç, Aleyna Tilki, Cenk Eren ve Resul Dindar gibi ünlü isimleri ağırladı. Ancak, programın dikkat çeken bir detayı vardı: ekrandaki filtre kullanımı.

İbo Show'un Yılbaşı özel programında ekran filtresi öyle bir abartıldı ki, sosyal medya hemen bu konuyu konuşmaya başladı. Özellikle Twitter'da, X hesabında programla ilgili birbirinden komik yorumlar yapıldı.

Hülya Avşar, filtre konusundaki yorumlarla öne çıktı. İzleyiciler, Hülya Avşar için yapılan filtrelemenin abartılı olduğunu belirtirken, birçok esprili yorum da paylaşıldı. Örneğin, bir kullanıcı, "İbo Şovda Hülya Avşar için herkesi filtrelemişler, gözlerimi ovuşturmaktan bir hal oldum" ifadelerini kullanarak mizahi bir dil benimsedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

“İbo Şovda Hülya Avşar için herkesi filtrelemişler, gözlerimi ovuşturmaktan bir hal oldum.

Bu Star ne yapmış böyle ya Hülya Avşar mı istedi bu kadar filtreyi…

Hülya Avşar'ın filtre merakından, ekran renkli televizyonların ilk yıllarına dönmüş.

Bu nasıl efekt la Hülya Avşar'ın burnu aramızdan ayrıldı.”