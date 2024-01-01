Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yatırımcılar, 2023 yılında hangi yatırım araçlarının en çok kazandırdığını merakla bekliyordu. Altın, dolar ve BIST 100 endeksi gibi popüler seçeneklere yatırım yapanlar, hangi varlıkların en yüksek getiriyi sağladığını öğrenmek için araştırmalara başladılar.

Buna göre, 2023 yılında BIST 100 endeksi yüzde 35,60, altının gramı yüzde 79,34, dolar/TL yüzde 57,90 ve avro/TL yüzde 63,49 oranında artış gösterdi. Önceki yılın kapanışını 5.509,16 puandan gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 2023 sonunda 7.470,18 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış ise 1961,02 puan ve yüzde 35,60 olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 2023 yılında yüzde 79,34 oranında arttı. Geçen yılın sonunda 1094 lira seviyesinde olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2023 yılının son işlem gününde 1962 liraya yükseldi.

En değerli yatırım aracı olarak öne çıkan Cumhuriyet altını, 2023 yılında satış fiyatında yüzde 79,75'lik bir artışla dikkat çekti.

ABD doları da TL karşısında yüzde 57,90'luk yıllık artışla kazançlı bir yıl geçirirken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 63,49 oranında bir artış gözlendi.