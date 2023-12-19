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Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara'da MESA Holding Genel Merkezi’nde kenevirin endüstriye kazandırılması, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi ve istihdama katkı sağlaması adına yapılacak kısa, orta ve uzun vadede planlanan yaptırımlarla ilgili görüşmelerde bulundu.

İhtisas alanımız olan kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik MESA Holding’de gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nesrin Karaduman ve Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ile MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu katıldı.

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kenevir özelinde ihtisas üniversitesi olmasının avantajlarını MESA Holding olarak kullanmak istediklerini belirterek olası yatırım fırsatları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ise, kenevir esaslı sanayinin gelişmesi ve bu noktada hedeflenen ve planlanan yatırımlara ilişkin izlenilecek yol haritası oluşturduklarını belirtti.