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Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu, her yıl olduğu gibi bu yılda 69 öğrenciye burs desteği veriyor.

Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, öğrencilere sahip çıktıklarını söyledi.

2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde 48’i Yozgatlı 21’i depremzede ailelerin çocukları olmak üzere toplam 69 üniversite öğrencisine burs verdiklerini belirten Başkan Aslan, “Öğrencilere sahip çıkmak, bizim en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Nesle sahip çıkan; ülkeye sahip çıkar. Geleceğimizin teminatçısı olan çocuklarımıza sahip çıkmak için Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu olarak yoğun gayret gösteriyoruz. Biz Türkiye olarak din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin büyük bir aileyiz. Hemşerilerimiz üzerinden ulaşabildiğimiz sanayici dostlarımızla, esnaf kardeşlerimizin çabalarıyla gençlerimize 2024 yılı itibariyle burs sağlayarak onların ekonomik kaygılarını öteledik. Dayanışma ve kardeşlik projelerimizi hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.