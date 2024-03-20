Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatroya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Tayip Temizel ve tiyatro ekibi öğrencilerinin başarılı performansları ile sahnelenen oyun, tiyatro severlerden büyük beğeni topladı.

Büyük bir emek ve zaman harcanarak ortaya konan ve toplumun sosyal ve güncel konularının ele alındığı oyun, seyircileri güldürürken aynı zamanda da düşündürdü.

Tiyatro oyununa ilişkin bir açıklama yapan İİBF Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Doğan, 3 perdede sahnelenen skeçlerde, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamları ile ilgili konularının ele alındığını söyledi.

Doğan açıklamasının devamında; “Büyük ilgi gören oyunda emeği geçen tüm oyuncularımıza, yönetmenimize, sahne arkası ekibimize ve destekçilerimize en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca, bu özel gecede bizimle birlikte olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Üniversite yönetimimize ve bizi yalnız bırakmayan tiyatro severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da, oyunlar boyunca sahnedeki oyuncuların performansı ve ekip çalışması ile seyircileri etkilemeyi başardığını belirterek, İİBF Tiyatro Topluluğunun tüm üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.