Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çapanoğlu Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve mahalle halkının Ramazan aylarını kutladı.

Vali Özkan, vatandaşlarla yaptığı sohbet sırasında, mahalledeki çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Özkan, halkın taleplerine duyarlılıkla yaklaştı. Çapanoğlu Mahallesi sakinleri de, Özkan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.