Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, fakülte dekanları öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisi Şule Abak şunları söyledi: “Bizler yeryüzüne şifa dağıtmaya talip bir topluluğuz. Hem sanatın hem bilimin incelikleriyle meşgulüz. Şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalayacağız. Hekimler ve hekim adayları olarak güçlü bir dayanışma ile hekimliğin itibar kaybetmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Asistan Hekimler adına konuşan Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Mehmet Şahin ise "Tıp insanlığın en değerli miraslarından biridir. Sağlık çalışanları her gün insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için fedakârca çalışmaktadır. Bu kutlu mesleği icra eden her bir kişi insanlığa insanlığa hizmet etmenin onurunu taşımaktadır. Bugün bu onuru paylaşmak ve bu değerli mesleği daha da yüceltmek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Öğretim Üyeleri adına konuşan Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu Türk tıp tarihine ilişkin önemli anekdotlar paylaştı.

Doktor olmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Gündoğdu bu haklı gururun yanında her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlerin yaşadığı paradokslardan söz etti. Prof. Dr. Gündoğdu konuşmasının devamında iş yükü, hasta başına düşen hekim sayısının azlığı, mesleki saygınlık, ekonomik anlamdaki yetersizlik, hekime yönelik yapılan şiddete değindi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç konuşmasında tıp eğitiminin ömür boyu süren bir süreç olduğuna değinerek özverili, aynı zamanda saygın ve eşsiz bir meslek icra ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Erkoç konuşmasında geleceğin hekimlerine seslenerek şunları söyledi: “Tıp ve sağlık hizmeti bir ekip işidir. Hekimlikte pardon deme hakkımız yoktur. Dolayısıyla tecrübeler çok pahalıdır. Bu nedenle henüz yetişmekte ve olgunlaşma döneminde olan siz genç meslektaşlarımıza en ucuz tecrübe olan başkalarının tecrübelerinden faydalanmanızı öneririm.”

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, “insan yaşamını her şeyin üzerinde tutarak özverili çalışan meslektaşlarımın tıbbiyeli kardeşlerimin Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği seçerek kendinizi insanlığa adadınız hepinize şükranlarımı sunuyorum. Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan tıp hayatınız sürekli yenilenmeyi gelişmeleri izlemeyi bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektirmektedir. Amacımız insanlığın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Hekimlerimiz teknolojinin ve tıbbın imkanlarını kullanarak her türlü yeniliğe hâkim olmuş kendini geliştirmiş ve uluslararası düzeyde tanınır hale gelmiştir. Bunun sayesinde sağlık alanında tercih edilebilen ülkeler arsında bulunuyoruz. Bizler çağın gerisinde kalmayarak kendimizi geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi günümüzde pek çok alanda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Bizlerde sağlık uygulamaları alanında tıp eğitiminde tanı, tetkik ve tedavi adımlarında bu teknolojileri hayata geçirmek zorundayız. Sizlerde tıp eğitiminizin yanında teknolojinin imkanlarını kullanmak için daha çok çalışmalısınız. Büyük sorumluluk üstlenerek çalışmalarını büyük özveriyle sürdüren tüm sağlık personelimize hak ettikleri yaşam olanaklarının sağlanması sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracaktır. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız yoğun ve stresli çalışma koşullarında herkesin yardımın güvenine ve desteğine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Öğretim Üyesi Tolga Aydın moderatörlüğünde yediden yetmişe herkesin severek oynadığı TABU kelime oyununun tıbbi kelimeler haline dönüştürmüş TIPBU oyunu oynandı. Akademisyen hekimlerden oluşan Hoca Spor, asistanlardan oluşan Asistan United ve öğrenicilerden oluşan Öğrenci İdman Yurdu takımlarının yarıştığı oyunun galibi Öğrenci İdman Yurdu oldu.