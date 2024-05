Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Kocakaya, Fakülte Dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran Tilaveti ile başladı.

Törende bir konuşma yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “İlim ve irfan yuvası olan Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi diploma töreninde bir araya geldik. Mezun olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz azim ve kararlılıkla bu noktaya geldi ve emeklerinin karşılığını aldı” dedi.

“YAŞANAN ACILARI VE ZULÜMLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Rektör Yaşar konuşmasında, “Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıları ve zulümleri de görmezden gelemeyiz. Özellikle, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam, insanlık onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir trajedi olarak karşımızda durmaktadır. Bir üniversite olarak, bilimin, aklın ve vicdanın ışığında hareket etmek zorundayız. Filistin’de yaşananlar, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı, evlerin yıkıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insani ve ahlaki sorumluluğumuza aykırıdır. Bizler, burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimize sadece akademik bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda adalet, merhamet ve insan hakları gibi evrensel değerleri de öğretiyoruz. İslam dininin temelinde yer alan bu değerler, her Müslümanın hayatında rehber olmalıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), 'Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte, acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.' buyurarak, zor zamanlarda kardeşinin yanında olmanın önemini vurgulamıştır" dedi.

Yaşar, "Filistin’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmak, bu öğretiye aykırıdır. Kur'an-ı Kerim’de, Maide Suresi’nin 32. ayetinde Allah, 'Kim, bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir can kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur' buyurmuştur. Bu ayet, her insan hayatının ne kadar değerli olduğunu ve haksız yere cana kıymanın büyük bir günah olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, Filistin halkına karşı yapılan zulmü kınıyor ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz. Onlara dualarımızla ve elimizden gelen yardımlarla destek olmalıyız. Sevgili öğrenciler, bugün mezun olarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Unutmayın ki, sizler sadece kendi hayatlarınızdan sorumlu değilsiniz; aynı zamanda topluma ve insanlığa karşı da sorumluluklarınız var. Adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeye devam edin. İslam’ın evrensel değerlerini hayatınıza rehber edinerek, zulme ve haksızlığa karşı durun. Son olarak, siz değerli öğrencilerimize, sizleri yetiştiren değerli akademisyenlerimize ve sizleri her daim destekleyen ailelerinize teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda başarılar diliyor, yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.