İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından Medya Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Medya ve Kariyer” konulu söyleşinin konuğu Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır oldu.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Fevzi Çakır, öğrencilere medya kariyeri yolculuğuna ilişkin kesitler sundu.

Söyleşiye, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Rektör Danışmanı Faysal İnanır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşi sonunda Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk tarafından Fevzi Çakır’a, İletişim Fakültesi Medya Söyleşilerine katılarak sunduğu katkılarından dolayı plaket ve hediye takdim edildi.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Gazeteci Fevzi Çakır, fakültemiz etkinliği ‘Medya Söyleşileri’nin konuğu oldu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen ‘Medya ve Kariyer’ konulu söyleşinin konuğu oldu. Gazetecilik mesleğine, 15 yıl önce Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak başlayan, daha sonra uzun yıllar Ankara’da yüksek yargı alanında görev yaparak kritik haberlere imza atan Çakır, fakültemiz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, medya kariyeri yolculuğuna ilişkin kesitler sundu. Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de Fevzi Çakır’a, İletişim Fakültesi Medya Söyleşilerine katılarak sunduğu katkılarından dolayı plaket ve hediye verdi. Söyleşiye, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Üniversite Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Rektör Danışmanı Faysal İnanır, akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz katıldı” ifadelerine yer verildi.