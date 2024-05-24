3 Mayıs-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 16 takım kupa için kıyasıya mücadele etti. İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi arasında gerçekleşen çekişmeli final maçında İlahiyat’ı yenen İletişim Fakültesi şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu.

Teknik direktörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Onur Gül’ün yaptığı takımın oyuncuları ve taraftarları şampiyonlukla birlikte büyük coşku yaşadı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

90. dakikada 0-0 biten karşılaşmada, iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Maç boyunca her iki takım da etkili ataklar gerçekleştirse de skoru değiştiremedi ve maç penaltılara gitti. İletişim Fakültesi kalecisi Batuhan Yoğurtçu maç sırasında iki kritik kurtarış yaparak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Penaltı atışlarında Erdoğan Üner, takım kaptanı Mehmet Aktaş, Orhan Sönmez ve Badra Aliou Kamissokko’nun golleriyle maçı 4-2’lik skorla alan İletişim Fakültesi turnuvanın şampiyonu oldu.

HEYECAN SON ANA KADAR DORUKTAYDI

Penaltılara giden maçta son ana kadar heyecan doruktaydı. Turnuva boyunca her maçta takımlarına destek olmak için davulları ve alkışlarıyla tam kadro tribünde yerini alan İletişim Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları maç boyunca coşkulu tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Son ana kadar tırmanarak devam eden heyecan penaltılarda fileleri havalandıran vuruşlarla doruğa çıktı.

KUTLAMALAR FAKÜLTE ÖNÜNDE DEVAM ETTİ

Maç sonrasında büyük bir coşku yaşayan İletişim Fakültesi taraftarları ve oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Oyunculardan öğrencilere, akademik ve idari personelden fakülte yönetimine kadar tüm fakültenin tek yürek olarak desteklediği takımın şampiyonluğu ile sahada başlayan kutlamalar fakülte önünde devam etti. Taraftarlar ve oyuncular saatlerce halay çekerek, karşılıklı oynayarak ve tezahüratlara devam ederek şampiyonluğu kutladı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI TÜM FAKÜLTE İÇİN KALDIRDILAR

Turnuvanın ödülleri Yozgat Bozok Üniversitesi Bahar Şenliklerinde düzenlenen törende takımlara verildi. Şampiyonluk kupasını alan İletişim Fakültesi kupayı tüm fakülte için kaldırdı. Açıklamada bulunan takım kaptanı ve Halkla İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aktaş “Bu başarı, tüm turnuva boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı. Büyük bir mücadele verdik. Takım arkadaşlarımı ve bizi destekleyen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

“BU TAKIMA ŞAMPİYONLUK YAKIŞIRDI”

Teknik direktör Dr. Onur Gül de takımın ilk günden itibaren kenetlenerek son ana kadar savaşıp, büyük emek verdiğini söyledi. Kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür eden Gül “Oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlikte büyük mücadele verdik. Ruhen ve kalben birleştik. Bu takıma da şampiyonluk yakışırdı” dedi.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Turnuvanın ilk maçını 3 Mayıs’ta Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) ile oynayan İletişim Fakültesi, maçı 7-1 gibi ezici bir skorla kazandı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İletişim Fakültesi, turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı. 8 Mayıs’taki ikinci müsabakada Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile karşılaşan İletişim Fakültesi, çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet daha elde etti. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu (MYO) ile 10 Mayıs’ta yapılan maçta ise 3-0’lık net bir skorla galip gelen İletişim Fakültesi, grup aşamasını başarıyla tamamladı.

ÖNCEKİ ŞAMPİYONU YENDİLER

13 Mayıs’ta oynanan çeyrek final karşılaşmasında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile karşı karşıya gelen şampiyon takım, zorlu geçen maçta 2-1’lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Bu yıl ilk kez turnuvaya katılan İletişim Fakültesi, yarı finali Tıp Fakültesi ile oynadı. İletişim Fakültesi bu maçta geçen yılın şampiyonu Tıp Fakültesini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

17 Mayıs’ta oynanan final maçında ise İlahiyat Fakültesi ile karşılaşan İletişim Fakültesi, normal süresi 0-0 biten maçın ardından penaltılarda üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti.