Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazıya suçüstü operasyon.

Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyon düzenlendi.

23 Mayıs 2024 tarihinde Sarıkaya’da 2 ayrı adreste yapılan operasyonlarda; D.S., M.S. ve B.A., Ş.Y., L.Ö. , S.T. , İ.S ve F.T. isimli 8 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve kazı bölgesinde; 1 adet Dedektör, 2 adet Arama Çubuğu, 1 adet Hilti, 3 adet Kürek, 1 adet Kazma, 1 adet Sökü Demiri, 1 adet Jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.