Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kullanıcıların hem kütüphaneye olan ilgilerini arttırmaya hem de eğlenmelerini sağlamaya yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Üniversite öğrencisi Yazar Gülnaz Eliaçık ile "Yazar Nasıl Olunur?" konulu söyleşide bir araya gelerek yazar olmak için gerekli olan temel unsurlar konusunda bilgiler edindi. Söyleşi sonrasında 2023 yılında kütüphanemizden en çok kitap ödünç alan ilk 3 kullanıcımıza hediye takdimi yapıldı.

Kütüphane Haftası etkinliklerinin ikinci gününde ise Öğretim Görevlisi Nuriye Ozan tarafından verilen "Kütüphane Kaynaklarından Nasıl Faydalanılır?" başlıklı eğitim ile kütüphaneden faydalanma ve kütüphane e-kaynaklarında araştırma yapma ile ilgili bilgilendirmeler kullanıcılarımız ile paylaşıldı. Eğitimden hemen sonra kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak adına "81 ilde Kitap Okuma" etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Günün son etkinliğinde TÖMER öğrencileri arasında "Uluslararası Öğrenciler Kitap Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın katıldığı etkinlikte 5 dakika içerisinde en hızlı ve anlaşılır okumayı yapan ilk 3 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Haftanın son etkinlik gününde ise kütüphane koleksiyon salonunda "Kitap Bulma Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya katılan öğrenciler kura ile seçtikleri, yer numarası verilmiş 5 kitabı kütüphane raflarından bulup getirmeleri istendi. Seçtikleri 5 kitabı raflardan en hızlı bulup getiren ilk 3 öğrenciye hediyeleri takdim edildi. Etkinlik günlerinde katılımcılar arasından yapılan çekilişlerle de öğrencilere çeşitli hediyeler sunuldu. Gerçekleştirilen yarışmalar ve etkinlik sonu çekilişleri öğrenciler arasında eğlenceli ve coşkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.