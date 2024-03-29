Yozgat’ta Orman Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Orman Müdürlüğü tarafından ücretsiz fidan dağıtımı, okul bahçelerinin ve mezarlıkların ağaçlandırılması etkinliği yapıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ücretsiz fidan dağıtımlarıyla başlayan etkinlikler, halkımızın büyük ilgisiyle karşılandı. Her yaş grubundan insanın katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımları, çevre bilincinin artmasına önemli bir katkı sağladı. Okul bahçelerinin ve mezarlıkların ağaçlandırılması çalışmaları da haftanın önemli bir parçasıydı. Şehrimiz genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleriyle yeşil alanlarımızı artırarak çevre dostu bir yaşam için adımlar attık. Ayrıca, okullarda düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleriyle öğrencilerimize doğanın önemi ve korunması konularında bilgi verildi. Etkinlikler kapsamında öğrencilerimize doğa sevgisi aşılayarak, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma misyonumuzu güçlendirdik” ifadelerine yer verildi.