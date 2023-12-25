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URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.

Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.

Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarının hazırladığı URAP 2023-2024 dünya sıralamasında 2 bin 187’nci oldu.

URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanılmaktaydı. Geçtiğimiz yıl 9 göstergeye 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15’e çıktı. Üniversiteler, 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı, öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı olmak üzere 15 gösterge üzerinden değerlendirildi.

Bozok Üniversitesi 2023-2024 yılı sıralamasında Türkiye'den 188 üniversite arasında 89’uncu, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 117 üniversite arasında 34’ncü oldu. Bozok Üniversitesi, 2023-2024 URAP verilerine göre Tıp Fakültesi olan 87 üniversite arasından 60. sırada yer aldı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, son yıllarda ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında gösterilen başarılardan dolayı emeği geçen akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Her geçen yıl gözle görülür bir yükseliş sergileyen, Üniversitemizin dünya sıralamasına girmesine katkı sunan ve emek veren değerli çalışma arkadaşlarımızı ve çalışmalara destek veren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarımızın katlanarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.