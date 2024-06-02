Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a, teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rifat Hisarcıklıoğlu’na günün anısına Aydıncık bastonu hediye etti.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 2 milyonun üzerinde üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009, 2013, 2018 ve 2023 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçildi.