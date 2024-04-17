Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk atandı.

İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, uhdesinde bulunan dekanlık görevini Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek kurumlarda asıl olanın aidiyet ve devamlılık olduğunun altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında: “Görevi devralan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk hocamızın deneyim ve tecrübeleri ile bundan sonraki süreçte İletişim Fakültemize güç ve değer katacağına dair inancım tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.”

İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk dekanlık görevini üstlenmenin görev ve sorumluluğuyla İletişim Fakültesini çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarını dile getirerek desteklerinden ötürü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.