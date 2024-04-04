Yozgat Bozok Üniversitesi Göletinde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcılar ve ilgili şube müdürleri Yozgat Bozok Üniversitesi Göleti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gölette depolanacak 125 bin metreküp su Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir ve lavanta sulamasında kullanılacak.

Kampüse yapılacak su göletin 125 bin metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirten Şahin, göletin toplamda 200 dekar alanın su ihtiyacına cevap verebileceğinin altını çizdi.

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “2024 yılının Mayıs ayında işe başlayıp üç ay gibi kısa bir sürede barajı tamamlayarak üniversitemize kazandırmak. İnşa edeceğimiz baraj sadece sulama amaçlı olup kampüsün çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarında da kullanılabilecek.”