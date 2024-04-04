Başvuruların ön değerlendirmeleri tamamlanarak, başvuru yapan projelerden 4 tanesi, Kayseri Bölge Aşaması Proje Değerlendirmelerine davet edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat Merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinden, öğretmen Veli Ünü danışmanlığında, öğrenci Umut Kayra Uzunyol tarafından hazırlanan; "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Su Tasarrufu Düzeylerinin Tespit Edilmesi" projesi ve öğretmen Mevlüde Çağlayan danışmanlığında, öğrenci Yusuf Ceylan tarafından hazırlanan, "Yozgat Macerası Oyunu" projesi, Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulundan, öğretmen Şeydanur Coşkun danışmanlığında, öğrenci Emir Paralı tarafından hazırlanan; "Origamik Yolculuğun Matematik İstasyonu" projesi, Sarıkaya Azapbaşlı Şehit H. Basri Kayaaltı Ortaokulundan, öğretmen Abdullah Düğer danışmanlığında, öğrenciler Muhammet Kaya, Hayrullah Uslu tarafından hazırlanan "Yönetmen ve Senarist Benim, Kısa Film ile Değerlerimi Öğrenirim " projesi, Bölge aşaması proje değerlendirmelerine davet edildi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek final aşamasında da başarı diledi.