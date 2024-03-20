Çapanoğlu Büyük Caminin alt kısmında bulunan iş yerlerinden bazılarının sahipleri Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Yozgat Belediyesinin kamulaştırdığı dükkanların bedelini alamadıkları için sıkıntılarını dile getiren esnaftan Kemalettin Akbaba, diğer esnafla birlikte yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı.

“BAŞKAN KÖSE MAĞDUR ETMEDİK DİYOR AMA BİZ MAĞDURUZ PARAMIZI ALAMADIK!”

Belediye Başkanı Celal Köse’nin seçim çalışmaları kapsamında yaptığı toplantılarda Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi çerçevesinde hiçbir esnafın mağdur olmadığını söylediğini ama kendilerinin mağdur edildiğini söyleyen esnaf Kemalettin Akbaba, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Belediye Başkanı Celal Köse mahalle toplantılarında, ilk geldiklerinde buranın mezbelelik olduğunu, kamulaştırma çalışmasını kendilerinin yaptığını, buradaki esnaftan kimseyi mağdur etmediklerini, herkesin ödemesini yaptıklarını söyledi ama gerçekte böyle bir durum yok. Biz paramızı alamadık.

Ya dükkanımızı ya da paramızı versin. Paramızın yerine başka yerden dükkan da verebilir. Dükkan verecekse merkezi yerden versin. Buradaki mağduriyetimizin giderilmesi noktasında dükkanlarımızın fiyatlarının güncellenmiş haliyle istiyoruz. Aldığımız duyumlara göre, Yozgat Belediyesi tarafından dükkan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında İller Bankasına müracaat edilmiş ama herhangi bir para geldiyse de bize ödeme yapılmadı.”

“SEÇİMDEN ÖNCE ANLAŞTIK AMA SONRA MAĞDUR OLDUK”

Mağdur edilen tüm esnaf adına yaşadıkları sıkıntıları anlatan Akbaba, kamulaştırma sürecinde Başkan Köse’nin “Esnafa dükkanlarınızı vereceğiz” dediğini söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Arslan, bizim burada bulunan dükkanları kamulaştırma yapacaktı ve dükkan sahiplerinin çoğu ile anlaşma sağladı. Projedeki otoparkın üstüne dükkanlar yapılacağı söylenmişti. Biz Başkan Arslan ile görüşmeler sürdürürken 2019 yerel seçimleri araya girdi. Seçimden önce belediye ile anlaşma yapan esnafın sorunları çözüldü fakat görüşmeleri uzayan bizim gibi birkaç esnafın kamulaştırma ödemeleri yerel seçimlerden sonrasına kaldı.

Seçimden sonra şu anki Belediye Başkanı Celal Köse göreve başladı. Başkan Köse, bizimle görüşme esnasında ‘Sizin dükkanlarınızı vereceğiz, diğer esnafımıza da paralarını ödeyeceğiz’ dedi. Sonrasında Köse döneminde projede dükkan olan yerler belediyeye tahsis edildi. Sonrasında Yozgat Belediyesinin talebiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Acele Kamulaştırma Kararı’ çıkarttılar. Bizlere bu projede dükkan bulunmayacağını söylediler. Kamulaştırma kararı olunca bize cüzi bir para ödediler ve bir ay içinde dükkânı boşalttılar.”

"ESNAFIN DÜKKANINI POLİS ZORUYLA TAHLİYE ETTİLER!"

Dükkanların yıkıldığını hatta tahliye işlemleri esnasında polislerin zor kullandığını belirten esnaf Kemalettin Akbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dükkanlarımız yıkıldı. Bazı komşularımıza dükkanlarını polis zoru ile boşalttırdılar. Belediyenin bu alanı kamulaştırması gerekiyor. Birinci kamulaştırma davası 2021’de açıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü duruşmada belediye bizlere para ödemesi yapmıyor. Dördüncü duruşma sonucunda ise davanın usulden reddine karar veriliyor. Bu kararla alacaklılar ortada kalıyor.

Belediye tarafından 2023 yılında tekrar dava açıyor bu davada da aynı şekilde ilana çıkıyor. Bedeli tespit ediyor. Belediye birinci, ikinci ve üçüncü duruşmalarda yine bizlere ödeme yapmıyor. 28 Mart’ta dördüncü duruşmada da ödeme yapılmazsa bu davada düşecek.”

“TAPUSU BENDE, EMLAK VERGİSİNİ ÖDÜYORUM AMA DÜKKANIM HAVUZ OLDU!”

Mahkemede haklı oldukları halde Başkan Köse’nin haklarını vermediğini söyleyen ve halen bazı dükkanların tapularının esnafın üzerine olduğunu, hatta emlak vergilerini ödedikleri dükkanların yerinde park, havuz gibi çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığını söyleyen esnaf Akbaba, açıklamasına şu şekilde tamamladı:

“Belediye Başkanımız, mahkemeleri kazandığımız halde hakkımızı vermiyor. Burada bulunan işyerlerinin tapusu halen bizim adımıza. Şu anda benim dükkanımın yerinde park var. Başka bir arkadaşımızın dükkanının yerinde havuz yapıldı. Olmayan dükkanımın emlak vergisini ödüyorum. Dükkanımın karşılığında bir para ödemesi de almadım.”