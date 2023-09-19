Yozgat Sürmeli Festivali’nin ilki 10-15 Haziran 2000 tarihlerinde düzenlenmişti. Yozgat’ın tanıtımında, ilçe ve ilin kaynaşmasında önemli bir rol üstlenen Sürmeli Festivali’nin 2019 yılında 20’ncisi gerçekleştirilmiş fakat 2020 ve 2021 yılında ise yapılmamıştı. Sürmeli Festivali, 5-6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde tekrar yapılmıştı.

YOZGATLILAR MERAK EDİYORDU

Yozgatlı vatandaşlar, ilçelerde düzenlenen festivaller kapsamında yapılan görkemli konserlerle eğlendiler ama Sürmeli Festivali’ne ne olduğunu, neden yapılmadığını sorguladılar.

Yozgatlılardan gelen tepkiler üzerine gündeme taşıdığımız “Yozgat’ın ilçelerinde var merkezinde yok! Yozgatlılar soruyor: Bize çok mu görülüyor?” başlıklı haberimiz üzerine harekete geçen Yozgat Belediyesi eylül ayının son haftasında 1. Yağlı Pehlivan Güreşi’ni düzenlemeye karar verdi.

SÜRMELİ GÜZ FESTİVALİ Mİ OLDU?

Yozgatlılar havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış aylarına hazırlanırken Yozgat Belediyesi’nden Sürmeli Festivali ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Sürmeli Festivali kapsamında 23 Eylül Cumartesi günü 1. Yağlı Pehlivan Güreşi’nin yapılacağı söylendi.

Havaların soğuması ile birlikte yapılan açıklama ise vatandaşlar arasında “Sürmeli Güz Festivali mi oldu?” sorularını gündeme getirdi.

BAŞKAN KÖSE AÇIKLAMA YAPTI

Yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Celal Köse, Türkiye'de isim yapmış güreşçileri Yozgat'a davet ettiklerini söyledi.

Festival kapsamında düzenlenecek 1. Yağlı Pehlivan Güreşine, 2023 Kırkpınar Yağlı Güreş Şampiyonlarının katılacağına vurgu yapan Başkan Köse, “Malum bir taraftan hem inşaat işleri hem yol, kanalizasyon, su işleri, bir taraftan sosyal işler derken Allah nasip ederse bu hafta 23 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de daha önce Kırkpınar'da güreşmiş başpehlivanlarımız, başpehlivan olmuş arkadaşlarımız baş, başaltı, küçük, orta boyda güreşmiş Türkiye'de isim yapmış değerli güreşlerimizi Yozgat'a davet ettik. Nasip olursa cumartesi günü saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı'nda bu töreni hep birlikte başlatacağız” dedi.

“SANATÇI GETİRMEK İÇİMİZDEN GEÇMEDİ”



Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve doğal afetlerden dolayı bu yıl Sürmeli Festivali’ne sanatçı getirmek istemediklerini söyleyen Köse, “Sürmeli Festivali 8’inci ayda 2 gün, 3 gün boyunca akşamları sanatçıların da olduğu bir programdı. Son zamanda hem ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı hem de büyük bir felaket yaşadık. İşin doğrusu bizim sanatçı getirmek içimizden geçmedi. Bize karşı olumsuz söylemler de olabilir. Biz bunları göğüsleyeceğiz. Ama içimizden geleni yapalım” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)