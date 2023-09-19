Türkiye'de üretilen tüm güncel akıllı telefonları ve vergisiz telefon projesine dahil edilmesi netleşen ilk modelleri listeledik. Araştırmalarımıza göre, 10 markanın 51 akıllı telefon modeli Türkiye’de üretiliyor. Bunlar arasında Samsung ve Xiaomi’nin 10’ar adet modeli bulunuyor. GM, Vivo ve Reeder gibi markalara ait 16 yerli modelin ise vergisiz telefon kapsamına girmesi şimdiden netleşti.



7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabileceği vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin sadece Türkiye’de üretilen, yani giriş-orta segmentte yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacağının kesinleşmesi öğrencilerde bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da, yarı fiyatına satın alınabilecek telefon modelleri gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Yapılan son açıklamalara göre, ÖTV ve KDV alınmayacak telefonların Türkiye’de üretilmesinin yanı sıra belirli bir fiyat limitini de geçmemesi gerekecek. Ancak, vergisiz telefonların belirleneceği yerli telefon modelleriyle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan birçok liste eksik veya yanlıştı.



TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN AKILLI TELEFONLAR LİSTESİ

Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. İşte üretimleri Türkiye’de yapılan ve vergisiz telefon adayı olan tüm modeller:

Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35)

General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus)

Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5)

Pocco C40



Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max)

Realme (10, C55 ve C53)

Samsung (Galaxy A04e, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13)

TCL (303, 30 SE)

Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12)

Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36)

Vergisiz telefon satışının başlangıç tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak çalışmaların devam ettiği biliniyor. Öğrencilerin vergisiz telefonlarla tanışması yakın bir gelecekte mümkün olacak. (Haber Merkezi)